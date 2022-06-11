CHP’li Yalım Eralp Yunan gibi savundu

Başkan Erdoğan'ın İzmir'de Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırırken, Yunanistan'a destek yine ana muhalefet partisi CHP'nin içinden geldi. Geçtiğimiz yıl CHP'ye geçen Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, adalar konusunda Yunan tezlerine destek vererek skandal açıklamalar yaptı. Yunan basınında da geniş yer bulan Eralp, "Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok. Şimdi bunu tehlikeye sokmak, Türkiye'yi saldıran bir devlet durumuna düşürür. Akdeniz'de 2400 küsur ada ve adacık var. Lozan Anlaşması'nın bütün bu adaların ismini sayması mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Yunan haber sitelerinin geniş yer ayırdığı Eralp'ın yorumuna CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Eralp, 2021'de CHP'ye üye olmuş, rozetini ise bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ KOMŞUYU PANİKLETTİ

Başkan Erdoğan'ın EFES- 2022 Tatbikatı'ndaki konuşmasında yaptığı uyarılar, Yunanistan'ı derinden korkuttu. Hem devlet yetkilileri hem de basında art arda yapılan paylaşımlarda Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi. Yunan gazetesi Kathimerini, hukuktan bahsederek Erdoğan'ın açıklamalarının 'temelsiz' olduğunu iddia etti. Ta Nea gazetesi ise, Erdoğan'ın sözlerini 'eşi görülmemiş hareket' olarak değerlendirdi. Öte yandan hukuksuzluktan bahseden Yunanistan'ın Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırladığı 16 haritayı paylaşması da dikkat çekti.