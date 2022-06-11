İtalya’da helikopter kaybolmuştu! 4 Türk’ün kimliği belli oldu

İtalya'da önceki gün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk bulunuyordu. Eczacıbaşı Holding'ten yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır" denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmekte" açıklamasında bulundu.

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı. İtalyan pilotun telefon sinyaline ulaşılırken arama çalışmaları sürüyor. Helikopterde Türk vatandaşlarının da kimleri belli oldu. Helikopterde Eczacıbaşı Holding çalışanı Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil bulunuyordu.