Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Van’da Toplu Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin Doğusu'nun yükselen yıldızı Van'a her gelişimizde bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

VAN'IN HER MÜCADELESİNDE YANINDA OLDUK

Havalimanından buraya kadar on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van bu gidişiyle o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusunu görüyorum ve size de inanıyorum. Deprem yaralarının sarılamasından terörle mücadeleye, Van'ın her mücadelesinde yanında olduk. Demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van'la omuz omuza verdik.

VAN'IN SU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Yıllarca Vanlı'ların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre hep zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Van'ın suyunu kestiler. Kim bu sorunu çözmeliydi. Van Büyükşehir Belediyesi. Erdoğan Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim burada Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum ve bu sorunu çözdük. Hükümete geldiğimizden beri Van'ı kalkındırmak için çalıştık çabaladık.

Nice hükümetler geldi geçti, hangisi Van'ı bu şekilde geliştirdi, hiçbiri. Şu canım şehrin 30 yıl önceki haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsınlar.

38 MİLYARLIK YATIRIM

Kardeşlerim bizim kuru lafla, istismarla işimiz olmaz. Biz somut icratla konuşuruz. Son 20 yılda Van'da 38 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. Yurt binaları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 11 milyar lira tutarla destek olduk. Sağlıkta 19'u hastaneden oluşan 103 sağlık tesisi inşa ettik. Deprem sonrası 25 bin konut kamu binası, okul, cami inşaa ederek sahiplerine teslim ettik. 850 konut, 420 ahır, camiler ile yapıma devam ediyoruz. Riskli alanlarda depreme hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Van depremin gecesinde Erdoğan buradaydı. HDP nerdeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi? Bizim için Kürt kardeşlerimizle Türk kardeşlerimiz arasında hiçbir fark yok. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık bugün de yapmayacağız.

407 dükkanı tamamlayarak mal sahiplerine teslim ettik. Van Gölü'müz mavi ve turkuaz rengiyle dünyanın göz bebeği. Biz zaten Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği koruyarak çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiyoruz. Mevcut atık su arıtma tesislerini yeniliyoruz ve yeni tesisler inşa ediyoruz. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırları tamamen yıktık. Bu ahırları organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylece hem gölü koruyacağız hem hayvancılığın gelişimini sağlyacağız. Amacımız gölün etrafındaki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır.