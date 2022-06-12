Adalara gitmezsek aç kalırlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'de adaları silahlandıran ve şımarık politikalar izleyen Yunanistan'a yaptığı "Şaka yapmıyorum, bundan vazgeçin" uyarısının ardından Yunanları korku sardı. Bu sözlerin yankıları sürerken, 1996-1999 arasında Atina Hava Ataşeliği yapan Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş da önemli açıklamalarda bulundu.

Gerilimin artması durumunda Yunanistan'ın hiç şansının olmadığını belirten Karataş, "ABD destek veriyor, Avrupa Birliği üyesiyiz diye çok seviniyorlar ama Yunanlılar yıllardan beri çok iyi biliyor ki, 10-15 milyon nüfuslu Yunanistan'ın 85 milyonluk Türkiye karşısında hiç şansı olamaz. Zaten 'Bizim için savaşmaz kimse' diyorlardı şimdi Ukrayna da onlar için iyi bu yönde iyi bir örnek oldu" dedi. '

GİDİŞLERİ KESELİM'

KARATAŞ, bu yaz Türkiye vatandaşlarına Yunan adalarına gitmeme çağrısında da bulundu. "Madem adalar silahlandırılıyor şımarıklık yapılıyor, kes at o zaman gidişleri. Ne yapacaklar bakalım" diyen Karataş, "Bizden giden turistlerin onlara 3 ayda verdiği parayla adamlar 1 sene geçiniyor. Tam da turizm mevsiminde Türkiye'nin vatandaşlarının Yunan adalarına gitmesini engellemesi gerekir. Aldığı her kuruşu Türkiye'ye karşı silahlanmak için kullanıyorlarsa onlara para vermeyeceksin. Çünkü verdiğin o parayı, sana karşı kullanacak. Adalar konusunda silah bile atmaya gerek yok, hiç bir şey yapmaya gerek yok. Sadece destek vermeyeceksin, hepsi terk eder gider. Kimse kalmaz orada. Çünkü hepsi Türkiye'den besleniyor" ifadelerini kullandı.

'ONLARI ZAMANINDA TÜRKİYE KURTARDI'

YUNANİSTAN'I yaşadığı ekonomik zorluklar sırasında Türkiye'nin kurtardığını belirten Emekli Tümgeneral Karataş, "Türkiye'den gidenler özellikle adalar bölümündeki turizmin ayakta kalmasını sağladı. Şimdi bu dönemde de böyle konuşmaya devam ediyorlarsa, gerginliği artırmaya çalışıyorlarsa tam da turizm mevsimi bu tür konuda Türkiye tedbir almalı. Savaş vesaire konusunda gerginlik olması onların kendi iç politikaları için uygun ama adalara gitmezsek şapkalarını önlerine koyup düşünürler. Bu açıdan içimizdeki İrlandalılar dahil herkesin ayağına çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi. ■ ERHAN GÜLENÇ