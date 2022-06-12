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Haberler Gündem HÜRJET’in ilk ön gövdesi montaj hattına taşındı

HÜRJET’in ilk ön gövdesi montaj hattına taşındı

Uçağın ilk ön gövdesi düzenlenen törenle montaj hattına taşındı.

12.6.2022

HÜRJET’in ilk ön gövdesi montaj hattına taşındı
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yürüttüğü HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde bir aşama daha hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında uçağın ilk ön gövde üretimi tamamlandı ve son montaj hattına taşındı. 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET'in tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET Projemizi 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız" dedi.
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