Yavruları dağa kaçıranlardan hesap soruyoruz

Van'a yapılan 154 yatırım ve projenin toplu açılış ve temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada depremden terör belasının def edilmesine kadar her sıkıntıda Van'ın yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gönül dünyadan vazgeçer ama Van'dan vazgeçmez. Van'ı susuz bıraktılar mı? Kim su sorununu çözmesi gerekirdi? Van belediyesi. Peki Erdoğan Van'ın su sorunun çözdü mü? Benim kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok" diye konuştu.

'O GECE NEREDEYDİLER'

Van depreminin gecesinde kente geldiğini hatırlatan Erdoğan, "HADEP neredeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi? Mevcut atık su tesislerini iyileştiriyoruz. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ahırların tamamını yıktık. Bu ahırları OSB'ye taşıyacağız. Dünyada Van ahirette iman. Bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın" dedi.

'ONLARIN DERDİ BAŞKA'

"Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türküleri söyledik" diyen Başkan Erdoğan, "Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk. Batılı, demokrasiden bahsedenler Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların derdi başka. Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bunun hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. 2023'e kadar durmak yok. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? İnşallah 2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'SİZİN İÇİN FERHAT OLDUK'

VAN'A yapılan dev projelerden bahseden Başkan Erdoğan, "Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira destekte bulunduk. 8 millet bahçesi projemiz var. Tarım ve ormanda 4 baraj 5 gölet yaptık. 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Biz size aşığız. Sizin için biz Ferhat olduk. Siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir" diye konuştu.

YENİ VAN ÇEVREYOLU BÜTÜN ŞEHRİ RAHATLATACAK

BAŞKAN Erdoğan, Van'da Edremit'ten başlayıp şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini de attı. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.