Hükümet sahada muhalefet ise makamında

ANKARA'DA kuvvetli yağış sel fekaletiyle sonuçlandı. Kentte kayıp 1 kişinin de cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemelerini sürdürürken sürekli sahadaki çalışanlardan rapor aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara sel ile boğuşurken Eskişehir'deydi. Önceki gün kente dönen Yavaş, gelişmeleri makamından takip etmeyi tercih etti. Bakan Soylu da Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Sahadan gelen Soylu'nun çizmeleriyle katıldığı görüşme, sosyal medyada da geniş yer buldu. Çok sayıda vatandaş, Yavaş'ın umursamaz tavrını eleştirdi.

BAKAN KURUM DA SEL BÖLGESİNDE

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyükbaş hayvanların sele kapıldığı Haymana'nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu'da incelemelerde bulundu. Kurum, Kızılkoyunlu'ya ilk etapta 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini bildirdi. Ardından Akyurt'a geçen Bakan Kurum, dere güzergahındaki yapıların tespitlerini yapacaklarını, bölgede ivedi şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ankara'daki sel felaketinin yaralarının sarılmasıyla ilgili bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İhtiyaç ve talepleri topladıklarını aktaran Yanık, "Her afet bölgesinde olduğu gibi Sosyal Hizmet TIR'ımız Ankara'da da görevinin başında. Vatandaşlarımızın yaşadığı hem maddi hem manevi kayıpları giderebilmek adına vakıflarımız hizmetine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

MANİSA'NIN Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına üzüm bağlarında zarara yol açtı. Felaketin hemen ardından üzüm bağlarına giderek üreticilerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarım İl Müdürü Metin Öztürk'le görüşen Baybatur, "Bağlarımızdaki hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz hükümetimiz gereğini yapacaktır. Üreticilerimiz endişelenmesin" dedi. ■ NERMİN UÇTU