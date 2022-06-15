Ortalığı karıştırmak isteyenler devrede

Türkiye'de doktorlar üzerinden oynanmak istenen oyunu Erhan Çalışkan yorumladı.

Dünya tarihine damga vuran Batı'da İngiliz, Doğu'da Çin İmparatorluğudur. İslam'ın da temsilcisi olan Türkler ise bu iki imparatorluk arasında ahlaki ve insani değerleri ile denge olan 3. imparatorluktur. 100 yıl önce kültürünün ve inancının köklerinden koparılan Türkiye bugün dünya nüfusunun 3'te 2'sinin yaşadığı Aysa ve Afrika ile bağlarını yeniden kurarken izlediği bağımsız dış politika yüzünden Batı'nın siyasi, ekonomik ve kültürel saldırısı altındadır. AK Parti hükümetinden kurtulmak isteyen Batı, kendi güdümünde siyasetçiler istemekte. Bu nedenle 6 benzemez siyasi partiyi bir araya getirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON

İktidara giden yolun kapısı durumundaki sosyal medyaya hükmetmek için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Devlet kurumlarına güveni sarsmak için Ümit Özdağ'ın mülteciler konusunu maniple ettiği filmler, devletin hakim ve savcılarını töhmet altında bırakan filmler dolaşıyor. Öğrenciler eylem yapmaya kışkırtılıyor ve belediye meclisini basıyor. Uzun süredir Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) yönlendirmesi ile baktığı hasta sayısını azaltan üye hekimleri, bugün aralarında Aile Hekimleri Federasyonu, Sağlık Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İşçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip Sen ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu birbirine benzemez çok sayıda kuruluşla beraber doktorları eyleme çağırıyor. Hedefleri 100 bin hekimi eyleme katmak. 'Poliklinikleri kapatalım, hasta muayene etmeyelim' diyorlar. Halk mağdur olmuş, kimsenin umurunda değil.

ÜLKESİNİ SEVENLER KATILMASIN

Sanki birileri yine Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor. Hiç olmayacak marjinal karşıt gruplar birleşiyor. Ülkesini ve milletini seven tüm doktorlarımızı bu eyleme katılmamaya çağırıyoruz. Bu duyarlılığa sahip doktorlarımızın haklı taleplerini iletmek için eylem yerine mevcut ve yasalarda belirlenen yolları kullanmalarını istiyoruz.

'UYANIK OLMALIYIZ'

100 yılı geride bırakacak Cumhuriyetimizin önümüzdeki yüzyılda bağımsız, yerli ve milli olmasını engellemek isteyenlerin eylemlerine ve sosyal medyadaki örtülü kara propaganda taşıyan içeriklere karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.