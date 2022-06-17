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Haberler Gündem Liderler Zelenskiy ile aynı masada

Liderler Zelenskiy ile aynı masada

17.6.2022

Liderler Zelenskiy ile aynı masada

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif ülkelerinin liderleri Kiev'e geldi. Polonya'dan özel bir trenle yola çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Kiev'deki tren istasyonunda Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk karşıladı.

SİLAH DESTEĞİ KONUSU KONUŞULDU
Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret eden üç lider, 23-24 Haziran'da gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'nın AB adaylığını masaya yatırmak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca Rusya'yla müzakerelerin yeniden başlatılması konusu da görüşüldü.

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