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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede diyalog ve istikrara vurgu yapıldı.

19.06.2022, 18:25 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 18:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

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