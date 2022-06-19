Suudi Arabistan ile yeni dönem başlıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Çarşamba günü Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 ay önceki ziyaretinin ardından iade-i ziyaret niteliği de taşıyan bu ziyarette önemli işbirlikleri de yapılacak. Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenlemiş, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu görüşülmüştü.



YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKACAK

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iade-i ziyaret kapsamında çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz" dedi. Yeni dönemle birlikte Ankara-Riyad hattında hareketli günler yaşanırken, karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları bir kez daha masada olacak. Selman'ın resmi ziyareti çerçevesinde hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yüksek seviyelere taşınması konusu etraflıca ele alınacak. Ayrıca çeşitli alanlarda iş birliği de gündeme gelecek.



10 SEKTÖRE YATIRIM PLANI

İş birliklerinin değerlendirileceği alanlar; sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik sektörler olarak sıralandı. Başkan Erdoğan, "Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanmıştı. Al Jazeera Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Veliaht Prens bin Selman'ın ziyareti sırasında çeşitli anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.



PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Suudi Veliaht Prens Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası borsa günü yükselişle kapatırken, dövizde de aşağı yönlü bir seyir gözlendi. Selman'ın ziyareti piyasada da takip edilen önemli bir gündem maddesi. Bankacılar, kamu müdahaleleriyle ilerleyen kur politikasının sürdürülebilmesi için yeni bir döviz kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, bunun Suudi Arabistan'dan sağlanıp sağlanamayacağı yakından izleniyor. Selman'ın ziyaretinde görüşülecek konular arasında ticaret, bölgedeki gelişmeler, muhtemel (döviz) swap anlaşması ve enerji projeleri bulunuyor.



TÜRKİYE'YE SEYAHAT KISITLAMASI KALKABİLİR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ziyareti esnasında bu ülke tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılması da gündeme gelebilir. Suudi Arabistan, seyahat kısıtlaması getirdiği 16 ülkeden bazılarıyla ilgili kısıtlama kararını kaldırsa da Türkiye'ye hala seyahat kısıtlaması uyguluyor. Getirilen bu yasak sonrasında Türkiye ile Körfez Ülkesi arasında yapılması planlanan bir çok uçuş ve rezervasyon iptal edilmişti. Türkiye'de korona virüs vakalarının oldukça düşmesi ve kısıtlamaların kaldırılması sonrası, Suudi Arabistan'dan da kısıtlamanın kaldırılması yönünde bir adım atılabilir.

