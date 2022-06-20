“Kosova’daki FETÖ varlığı ilişkilerdeki en büyük sıkıntı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu kapsamında geldiği Kosova'da çeşitli temaslarda bulundu. Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüşen Çavuşoğlu, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. FETÖ'nün geçmişte Türkiye'de uyguladığı stratejilerin benzerini Kosova'da uyguladığının altını çizen Çavuşoğlu, "Kosova'daki FETÖ varlığı, ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz. Bu FETÖ varlığı, ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir taraftan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Türkiye olarak dost ve kardeş Kosova'da bunları görmek üzüntü verici. Yarın hiçbirinin size bir faydası olmaz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, enerji alanında Kosova ile çalışmalar yapılabileceğini de belirterek, "Ekonomik ilişkilerimiz hızla ilerliyor. Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatını artırmak için beraber çalışmak lazım" diye konuştu.

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