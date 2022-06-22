Veliaht Prens Muhammed bin Selman Türkiye’de! Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Veliaht Prensi resmi törenle karşıladı.

ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİK ANLAŞMALARI İMZALANACAK

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Bununla birlikte, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Prens Muhammed'in Ankara ziyareti sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalanacak. Ayrıca, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için yapılan bir plan da ele alınacak.

Öte yandan, Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.



ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ MISIR VE ÜRDÜN'E GİTTİ

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Başkan Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Başkan Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.