Prens Selman Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Muhammed bin Selman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.



TÖREN KITASINI SELAMLADI

Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşme yapan Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Selman, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.



İŞBİRLİKLERİ KONUŞULDU

Görüşmede enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda, tarım ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konuşuldu. İkili ilişkilerin yanı sıra Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular da masaya yatırıldı. Ziyarette ilişkilerin daha yüksek seviyeye nasıl taşınabileceği değerlendirildi.



TİCARET DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Başkan Erdoğan ve Prens Selman'ın görüşmesinin ardından iki ülkeden ortak bildiri yayımlandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı. Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı. Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır. Turizmle ilgili ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi vurgulandı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Türkiye'nin görüşmede Suudi fonlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiği de kaydedildi.

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