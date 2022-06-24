Bayraktar AKINCI’dan bir irtifa rekoru daha

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu daha yükseğe taşıdı. Test kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Test Merkezi'ne döndü.

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