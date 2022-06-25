Keşke oğlumun ölüsünü bulsaydık

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının 3'üncü gününde devam eden alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 3 bin hektar alanda etkili olan yangına, 61 helikopter ve 13 uçakla müdahale ediliyor. Ayrıca 453 arazöz, 166 iş makinesi, 22 itfaiye aracı, 28 TOMA, 2 İHA olmak üzere, toplamda bin 148 araçla yangına müdahale sürüyor.

Bin 204'ü OGM olmak üzere toplamda 3 bin 798 personel görev yapıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor. Bölgede toplam 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan ailesinden intikam almak için 3 ayrı noktaya benzin döküp yakan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, gözyaşlarıyla oğluyla aralarında yaşananları anlattı.

Arıcılıkla uğraştığını ve oğlunun ormanı yakarak herkesin ekmeğiyle oynadığını belirten baba Kadir Ayhan, "O gün oğlum Sacit akşam saat 20.00 gibi döneceğini söyleyip ormana gitti. Orman yangını çıktığını öğrenince oğlumu aradım, telefonu meşguldü. Sonra kendisine 2 gün ulaşamadım. Ormanda alevlerin arasında kaldı zannettim, ölüm haberini bekliyordum. Ama durum başkaymış. Daha sonra savcılar yanıma geldi. Oğlumun ormanı ateşe verdiğini ve yakalandığını söyledi. Çok şaşkınım. Oğlum orman yakacak biri değildi. Yeşili ve insanları seven, doğadan ekmek yiyen birisidir. Sakin sessiz bir insandı. Keşke kendini yaksaydı da bir tane ağaç yanmasaydı. Ölüsünü bulsaydık. Alkol sorunu vardı ama böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmedik" dedi.

'BİZ BU DAĞLARA EMEK VERDİK

ARICILIKLA uğraştıklarını anlatan baba Ayhan, "Yani ormandan ekmek yiyoruz. Bunu nasıl yapar aklım almıyor. Keşke orman yanmasıydı, kendini öldürseydi. Herkesin ekmeğiyle oynadı. Biz bu dağlara emek verdik. Yıllarım burada geçti. Ormanın cayır cayır yanışını seyretmekten kahroluyorum" ifadelerini kullandı.

HAİN TUTUKLANDI

ORMANI yakan 34 yaşındaki Sacit Ayhan, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen Sacit Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı önceki gün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.

BENZİN BİDONLARINI 'KADRO' BULDU

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Golden Retriever cinsi 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, daha sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.

AZERBAYCAN VE KATAR YARDIM GÖNDERDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Kirişci, sahada çok büyük tehlike arz eden unsurun kalmadığını ancak konunun henüz neticelenmediğini belirtti. 61 helikopter ile 13 uçağın sahada sabah saatlerinden itibaren görevde olduğunu aktaran Kirişci, "Katar'dan 3 helikopter ulaştı, onlar da sahada. 1 adet Azerbaycan'a ait amfibi uçak hizmetlerini sürdürüyor. İnşallah güzel habere artık yaklaşırız diye umut ediyoruz" dedi.

DOMUZ YAVRUSUNU KURTARDILAR

YANGIN söndürme ekipleri, alevlerden etkilenen yaban hayatına da yardımcı oluyor. Orman işçileri, Değirmenyanı Mahallesi'nde devam eden yangında ayakları yanan bir domuz yavrusunu kurtararak müdahale etti. Ekipler, hayvanın ayaklarına ve bacaklarına yanık kremi sürdü.

VURAL EFECİK/ OSMAN AKÇA