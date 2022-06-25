‘Ormanı yakana idam tartışılmalı’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Muğla'ya giderek yangınla ilgili son durum hakkında bilgi edindi ve önemli açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde Dalaman'a giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer ilgililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, İstanbul'da katıldığı cenaze töreninin ardından Marmaris'e gitti.

Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris'te orman yangını çıkmıştır. Müdahale ile yangının daha da büyümesi engellendi. Yangına sebep olan kişi tutuklandı. Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. Sultan Fatih, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum' diyor. Bu tartışılmalı. İdam cezası konusu tartışılmalı ve üzerinde durulmalı" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLENLERE YARDIM

ALEVLERE müdahale eden bütün ekiplere teşekkür eden Erdoğan, "15 uçak, 46 helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında can kaybımız yok. AFAD koordinesiyle başka illerden 271 araç görevlendirildi. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği talebinde bulunuldu ancak ihtiyacımızın olmaması nedeniyle kabul edilmedi. Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopter ile çalışmalarını sürdürdü. 47 kişiye müdahale edilmiş, hastanelerden taburcu edilmiştir. Sağlık Bakanlığı 35 araç ve 135 personel ile müdahale ediyor. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Toplam 344 kişiye barınma sağlandı. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapıldı. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere nakdi yardımda bulunuldu. Söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. ■ OSMAN AKÇA