Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı

İSMAİLAĞA Cemaati'nin 93 yaşında yaşamını yitiren lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün Fatih Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu. İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken, bazı vatandaşlar da Fatih Camii'ne sabah erken saatlerde geldi. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü.

'ÖĞRENCİYKEN GELİRDİK'

TÖRENE katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. "Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz" diyen Erdoğan, "Ben hocaefendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camisi'ne gelir, kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camisi'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür. Bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzayan mücadele ve farz, sünnette zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde çok çile çekti. Bu çilenin ardından Hakk'a uğurluyoruz. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibi'ne komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili Habibi'yle komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-u cem eylesin" diye konuştu.

YEĞENİ KONUŞMA YAPTI

USTAOSMANOĞLU'NUN yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, "Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdi, büyük bir liderdi, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu" dedi. Konuşmaların ardından Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

CEMAATİN YENİ LİDERİ HASAN EFENDİ OLACAK

Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını da açıkladı. Ustaosmanoğlu, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti. 'Benden sonra' tabirini kullanarak, 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendiyi cemaatimizin başına bırakıyorum' dedi. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.