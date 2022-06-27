Kabine’nin gündemi ekonomi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Haziran ayının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ülke gündemindeki kritik konuları değerlendirecek. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13-14 Temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması olacak. Toplantıda turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak.



YUNANİSTAN'IN TUTUMU

Kabine'de ekonomi, enflasyon ve asgari ücretle ilgili çalışmalar da yine masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, dolar ve euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in birer sunum yapması bekleniyor. Toplantıda Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin Ege'deki adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.



YANGINLARLA MÜCADELE

Kabine toplantısında Marmaris'te yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirler de değerlendirilecek.

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