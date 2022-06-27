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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirasına bir ceza daha! Başkan Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirasına bir ceza daha! Başkan Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yenide görülen davada yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan'ın yakınlarına da toplam 42 bin TL tazminat ödeyecek.

27.06.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022, 16:48

Kılıçdaroğlu’nun Man Adası iftirasına bir ceza daha! Başkan Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.

BOZMA KARARI YENİDEN

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın kararı usul ve yasaya aykırıdır. Davalı taraf miktar yönünden bozulan davayı Man Adası belgeleri gerçekmiş gibi hala bir algı operasyonu gerçekleştirme peşindedir. Bu sebeple mahkemenizce bozma kararına direnilmesini talep ederiz" dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise bozma ilanına uyulmasını talep ederek "Genel başkanın sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu davada hukuka uygun bir karar verilmesini talep ederiz. Davanın tümden reddine karar verilsin" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A 100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, duruşma sonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine hükmederken, 17 bin lira Ziya İlgen'e, 15 bin lira Osman Ketenci'ye, 10 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

ERDOĞAN'A 100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, duruşma sonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine hükmederken, 17 bin lira Ziya İlgen'e, 15 bin lira Osman Ketenci'ye, 10 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

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