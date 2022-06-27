Kritik Kabine Toplantısı başladı! Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında

Kabine Toplantısı son dakika haberleri ve gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sonrası 'Kabine Toplantısı Kararları'nı Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara duyuracak. Toplantıda; Asgari ücrete Temmuz zammı, Kurban Bayramı Tatili ve emekli - memur maaşlarına iyileştirme masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda bir sunum yapması da bekleniyor. Öte yandan; Kabine'de NATO Liderler Zirvesi ve diğer ekonomi gündemine ilişkin konular da görüşülecek. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına iyileştirme, Kurban Bayramı Tatili süresi toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Kabine Toplantısı'ndan zam kararları çıktığı takdirde ardından yapılacak çalışma ve yol haritası belirlenecek.

Temmuz zammı ile memurlara enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp/yapılmayacağı da Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. 5 milyonu aşkın memur ve emeklinnin maaşları için iyileştirme çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı Tatili ve Bayram tatilinin 9 güne uzatılması da Kabine'de görüşülecek. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü resmi tatilinin birleşmesi konuşulacak ve nihai karar verilecek.

Yurtiçi ve ekonominin dışında; Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.