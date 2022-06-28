CHP’de dolarla vekil yapıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yla ilgili önceki gün ortaya çıkan video, gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine giren Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu belirtilen Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer aldı.

'BEN ONA BABALIK YAPTIM'

Torun'la ilişkisi olmadığını ispatlamak isterken şaşkına çeviren ifadeler kullanan Erdoğdu, "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp..." dedi.

KEMAL BEY'İ 5 KERE ARADIM

Ses getiren videonun devamında, Erdoğdu, "Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım bütün kurultay buna oy topladım kim yapar bunu be? Bu toplumda de ki bir tane namuslu adam bunu yapar. Sonuçta bunun hiçbir şeysi yok dedim. Bu girsin lan dedim biz bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani?" Gündem olan videonun ardından bir paylaşımda bulunan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve yaşattıkları için eşinden özür diledi.

YENİ KAYIT ORTAYA ÇIKTI

Aykut ile Özge Erdoğdu arasında geçen konuşmanın yankıları sürerken bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Tuba Torun ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Tuba Torun'un, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye çırpınıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim" diyerek küfrettiği duyuluyor.

Kaydın devamında ise Özge Erdoğdu'nun "Tuba bir sakin ol hayır" dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği duyuluyor. Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan yapılan paylaşıma, "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum, olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun" notu düşüldü.

'BU İTHAM CHP GRUBUNU ZAN ALTINDA BIRAKIYOR'

SES kaydında yer alan skandal ifadelerle ilgili konuşan AK Parti TBMM Grup BaşkanVekili Bülent Turan, "Dolarla vekil olunuyor ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz" dedi. Özel hayatının bu şekilde ortaya dökülmesinin üzüntü verici olduğunu da vurgulayan Turan, "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak şu anda mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı" dedi.

ERHAN GÜLENÇ