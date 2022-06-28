Madrid’deki 4’lü zirve sonrası ortak bildiri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Dörtlü Görüşme sona erdi.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI!

4'lü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:

"PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.

PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur."

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: BUGÜN BURADA İYİ ÇÖZÜM BULDUK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4'lü Zirve'nin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkye'nin endişeli olduğu güvenlik sorunları yanıtlandı. Bugün burada iyi bir çözüm bulduk. Finlandiya ile İsveç Türkiye ile birlikte çalışacak. Farklılıklarımız olsada ortaklarımızın sayısı 32 olacak.

Fİnalndiya ve İsveç'in de müttefikliğe girmek istemesi tarihi bir karar. İsveç ve Finlandiya'nın kendi kararı bu. Bize saygı duymak düşer."