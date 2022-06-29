Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın kritik görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

DÜN NE OLMUŞTU

Türkiye, terörle mücadele konusunda büyük bir zafere imza attı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı. Buna göre; Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacak. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verecek.

Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddecek. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınayacak.

Bu gelişmelerin ardından adeta nefeslerin tutulduğu bir görüşme daha gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, Biden ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunları masaya yatırıyor. Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, FETÖ, F-16 gibi çok önemli başlıklar yer alıyor.