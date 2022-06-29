Dörtlü zirve yapıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve dün yapıldı. Buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

BİDEN DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah İspanya'ya hareketinden önce ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye- ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Biden görüşmede ayrıca NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde de bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Başkan Erdoğan da bu teklifi geri çevirmedi. Öte yandan, iki liderin görüşmesinin bugün yapılacağı da ifade edildi.