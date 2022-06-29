‘Kara Kuvvetleri şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar ekliyor’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, Kara Kuvvetleri'nin Mete Han tarafından milattan önce 209'da temelleri atıldığını hatırlatarak, "Üstün nitelikleri haiz personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp araç, gereç ve silah sistemleriyle dünyanın en saygın ordularından biri olan Kara Kuvvetlerimiz; bir taraftan 'hudut namustur' anlayışıyla her türlü arazi ve iklim şartlarında vatanımızı korurken diğer taraftan 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla da yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerimiz; özellikle güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engellemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde icra edilen geniş çaplı harekatlarla da şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir" ifadelerini kullandı.

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