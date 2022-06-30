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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

AA

30.06.2022, 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 11:28

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

DÜN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde ikili temaslarda bulundu. Başkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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