Erdoğdu’nun skandalları bitmek bilmiyor

Türkiye, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve yeni evlendiği eşi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un ses kayıtlarıyla ilgili skandalla çalkalanırken Erdoğdu'nun İzmir'de bir başka skandala imza attığı ortaya çıktı. CHP'den seçilerek Menemen Belediye Başkanlığı görevine gelen ve hurda yolsuzluğu iddiasıyla yapılan operasyonla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy, bu süreçte kendisine CHP'den bazı isimlerin kumpas kurduğunu belirterek Erdoğdu'nun da kendisini sonradan sahte olduğu ortaya çıkan belgeyi gösterip hesap sorduğunu söyledi.

Aksoy'un daha önce Erdoğdu'yla ilgili yaptığı bu açıklamalar son skandalların ardından bir kez daha gündeme geldi.

'O GÖRÜŞME İYİ BİTMEDİ'

Aksoy daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisini soruşturmak için CHP Genel Merkezi tarafından İzmir'e gönderilen Aykut Erdoğdu, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Alsancak'ta bir otelde görüşme yaptıklarını kaydederek, "Bana sahte belgeyle bir engizisyon mahkemesi kurmuşlardı.

Erdoğdu bu belgeyi bana gösterdi ve suçlu olduğumu iddia etti. Sözde o belgede ben birine 'Git şurada şuradaki hurdaları al. Sana yetki veriyorum' diyormuşum. Ben de kalktım gittim. O görüşmenin sonu iyi bitmedi. Ancak o belge gözaltına alındığımda Adliye'de karşıma çıktı. O belge o evrak o gün Aykut Erdoğdu'nun elindeydi. O evrağı adli makamlara O mu verdi başkası mı verdi bilmiyorum ancak o evrak adliyede çıktı karşıma" demişti.

BELGE SAHTE ÇIKTI AMA...

O belgenin sahte olduğunun Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı kriminal incelemesinde ortaya çıktığını ve bu nedenle serbest kaldığını belirten Aksoy, "Hem imza hem de belgenin kendisi A'dan Z'ye sahte çıktı. Kalkıp da Adliye'de böyle bir belge nasıl çıkıyor karşıma? O görüşmede Erdoğdu ve yanındakiler, 'Senin başın beleda' dediler. Engizisyon mahkemesi kurdular. Ben bu olayı benim ortaya çıkardığımı, rapor hazırlattığımı ve kamu zararını da kapattığımı anlatmama rağmen aynen bu şekilde ben yine parti disipline sevk edildim. Böyle bir konumdaki biri o belgenin sahte olup olmadığını nasıl hiç sorgulamaz?" dedi. Kendisine kumpasın CHP'li bazı isimler tarafından kurulduğunu ifade eden Aksoy, "İl Başkanı Deniz Yücel, daha ortada bir operasyon yokken İlçe Başkanlığı'na geliyor ve benim tutuklanacağımı söyledi. Bana kumpas CHP içinden kuruldu" diye konuşmuştu.

İSTİFA ETTİLER

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, yaşanan büyük skandalın ardından CHP'den istifa etti. Partiden yapılan açıklamada, kararın kendilerine bırakıldığı ifade edilerek, "Partinin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

'DÜŞENE VURMAK İSTEMİYORUM'

AYKUT Erdoğdu'nun skandal açıklamalarının yer aldığı kayıtların Türkiye gündeminde yer almasının ardından, Erdoğdu'nun Serdar Aksoy'la yaşadığı olay da yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Serdar Aksoy, "Evet ben daha önce bunları anlattım ama şimdi bir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü düşüne vurmak istemiyorum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ