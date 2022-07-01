Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, NATO zirvesine damga vurdu. Küresel tecrübesi ve güçlü liderlik özelliklerini konuşturan Başkan Erdoğan, NATO'ya format attı. NATO üzerinden güçlü kazanımlar elde etti. Evet İsveç ve Finlandiya'ya karşı Erdoğan'ın dik duruşu, NATO'ya da 'Teröre karşı titre ve kendine gel' mesajını verdi. Başta ABD ve Almanya'nın aklını başına getirmesine vesile oldu. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması girişiminden tarihi bir fırsat yakalamıştı.

Çok etkili diplomatik manevralarla istediğini elde etti. BİR TAŞLA ÇOK KUŞ VURULDU.En önemli kuş: NATO çerçevesinde PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü oldu. "Finlandiya ve İsveç milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verdiler. PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır" garantisi verildi.

Mutabakatta, PYD/YPG ile FETÖ'ye, terör/terörizm ifadesinin geçtiği aynı paragrafta atıfta bulunulması, Ankara açısından çok önemli bir kazanım olarak göze batmaktadır. İkinci kuş: Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç bağlamında, somut ve açık bir şekilde NATO'nun da titremesine yol açacak, kazanım silah ambargosunun kaldırılmasını sağlayacak garantiyi aldı. NATO bağlamında bu garanti, başta ABD ve Almanya'yı da çerçeveye sokuyor. Üçüncü kuş:

NATO bağlamında, Türkiye'yle İsveç ve Finlandiya arasında terörle mücadelede işbirliğine işlerlik kazandırılması amacıyla kurulacak mekanizmadır. Türkiye bu mekanizmayı, NATO bağlamında başta ABD, Almanya ve Fransa'ya kadar derinlik kazandırma fırsatını yakaladı.

GÜÇLÜ VE TECRÜBELİ LİDER

Yeni dünya düzeni kurulurken güçlü ve tecrübeli liderliğin gereği her olayda biraz daha öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda dünyanın en tecrübeli lideri. Küresel aktör pozisyonunda. Hem içte hem de dışta tecrübeli olmasına ilave olarak GÜÇLÜ LİDERLİK de yapıyor. Halkımız da Erdoğan'ı güçlü ve tecrübeli lider olduğu için 20 yıldır seçiliyor. Destekleniyor.

Mevcut cumhurbaşkanı adaylarından farklı bir noktaya konumlandırıyor.

Örneğin rakibi olmayı düşünen Kemal Kılıçdaroğlu. Örneğin Meral Akşener sadece içte tanınıyor. Onlar aday, Erdoğan ise dünyanın önemli liderlerinden biri olarak görülüyor. Aynı anda dünyanın üç hegemon ülkesi lideri Biden, Putin ve Jinping ile görüşürken, Avrupa ve Afrika liderlerinden birinin Erdoğan'a geldiği, birinin gittiği gözleniyor. Asya Türk Devletleri ile beraber yeni bir küresel kutup kurmakta Başkan Erdoğan. Özellikle BM'de yaptığı 'dünya beşten büyüktür' konuşmaları dünyanın mazlum ve mağdur onlarca ülkesinde. Türk ve Müslümanlardan dünyada büyük bir ilgi ve sevgi var.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI BÜYÜK BİR FARK YARATTI

Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu, jeopolitik fay hatlarını oynatan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki aktif tarafsızlık politikası, Erdoğan'ın hem Putin hem Zelenskiy ile görüşebilen tek lider olması, NATO'nun genişlemesi karşısında İsveç ve Finlandiya'ya veto kartı çekmesi, ağababaları ABD olan bölücü terör örgütü PKK ve 15 Temmuz'da kullandıkları FETÖ'ye hem içte hem dışta net ve açık tarihi vuruşlar yapması...

Irak ve Suriye'de ABD-PKK terör koridorunu parçalaması...

Doğu Akdeniz'e Yunanistan'ı sokmaması, Türk malı sismik sondaj germileriyle Girit Adası açıklarına kadar donanmanın bayrak göstermesini sağlaması...

Irak ve Suriye'de ABD'nin PKK kantonlarını kurgulamalarını paçavraya çevirmesi, Suriye'ye yönelik operasyon konusundaki verdiği kararlı mesajlar, "Güçlü Lider" konumunu pekiştiriyor.

Aynı anda 3 ay içinde 50'ye yakın liderle konuşması ve buluşması dünyanın en tecrübeli lideri olmasının çok güzel örnekleridir.

SONUÇ

HALKIMIZ savaş, kaos ve sıkıntılı süreçlerde başında güvenebileceği güçlü lider görmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tarife en iyi örnektir. TÜRK siyasetinde 50 yıllık tecrübeye sahip milli lider MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli de Türk milletinin aydınlık yarınları konusunda Başkan Erdoğan'ın tecrübeli ve güçlü liderliğini çok iyi anlıyor. Desteğini esirgemiyor. Aziz Türk Milleti'nin tercihinin bir kez daha yeni dünya düzeni kurulurken ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE yapmak için kararlı, dik duruşlu, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan olacağı hissediliyor ve görülüyor. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.