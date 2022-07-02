İsveç ve Finlandiya’ya net mesaj

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada NATO Zirvesi'ne ve Avrupa ülkelerinin teröre verdiği desteğe değinen Erdoğan, "Müttefiklik ilişkisinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye'nin mücadelesine destek vermedikleri açıktır. DEAŞ, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgütleri sınırlarımıza dayandığında NATO müttefiki ülkelerin nasıl sırtlarını döndüklerini unutmadık. Üyelik için başvuru yapan ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri buna bağlıdır. Bu iki ülke üye olmamıştır, davetli olmuştur. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşeni yaparız. Oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin" dedi.

'YUNANİSTAN İLE SAVAŞALIM GİBİ BİR DERDİMİZ YOK'

BAŞKAN Erdoğan, İspanya'daki NATO Zirvesi'nden dönüşte uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile ilgili sorulara ve Yunan Başbakan Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Erdaoğan, "Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim Hava Kuvvetlerim de size gerekli karşılığı verecektir. Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.