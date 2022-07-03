  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: MEB taban puanları ve kontenjan listesini açıkladı

Son dakika: MEB taban puanları ve kontenjan listesini açıkladı

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

03.07.2022, 14:33

Son dakika: MEB taban puanları ve kontenjan listesini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıntılar geliyor...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA