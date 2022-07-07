‘Afrikalı kardeşlerimizle işbirliğimizi artıracağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

'ÇÖKME' NOKTASINDAYDI

Somali'nin 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile 'çökme' noktasına geldiğini kaydeden Erdoğan, "O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu Büyükelçiliği'mizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok" dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKTI

Erdoğan, "Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. 2011, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız" dedi.

DERTLERE DERMAN

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar her alanda Somali'ye destek verdiğini kaydeden Erdoğan, "TİKA, Türk Kızılay, AFAD başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında. Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Somalili değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı" dedi.

'İKİLİ TİCARET HACMİ 363 MİLYON DOLAR'

TÜRKİYE'NİN Somalililerin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atma hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GERÇEK BİR DOST'

SOMALİ Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali devleti ve halkının Türkiye'yi gerçek bir dost olarak gördüğünü belirterek, "Bize verilen samimi destekler için minnettarız. Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde Covid-19 ile mücadelemizde Türkiye'nin bize verdiği destek için teşekkür etmek isterim" dedi

HİDROKARBONDA ORTAKLIK GÖRÜŞÜLDÜ

HASAN Şeyh Mahmud, Somali'nin hidrokarbon zenginliğiyle ilgili de konuştu. Türkiye ile iş birliğine değinen Mahmud, "Hidrokarbon meselesinde birlikte nasıl çalışabileceğimize dair görüşmeler var. Bu, bizim için öncelikli bir alan. Türk hükümetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ortak olarak Türk şirketlerine güveniyoruz. Görüşmeye başladık" dedi.