Malezya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynayarak barışı getirmeye çalışan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde de kritik diplomasisine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider ve heyetler arasında askeri ve ekonomik çalışmaların değerlendirmesi yapılıyor. Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı imzalanan anlaşmalar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Sayın Başbakanı'nın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık.

Görüşmelerimizde güncel konular üzerinde de durduk. İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldık.

MALEZYA BAŞBAKANI'NIN TEKLİFİ

Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Sayın Başbakanı'nın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık.

Gıda güvenliği, enerji gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırmak istiyoruz.

Görüşmelerimizde güncel konular üzerinde de durduk. İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldık.

TURKOVAC MALEZYA'DA KULLANIMA SUNULDU

Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. Malezya Başbakanı Yakub'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Yakub'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı