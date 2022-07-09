Erdal Acar tutuklandı

Sarallar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınarak önceki gün adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında iş insanı Erdal Acar, Şahin Gürz ve şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral yer alıyor. Acar'ın ifadesinde müteahhitlik yaptığını belirterek, "Ben iş adamıyım. Sözde örgütüm varmış. Yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.





SORGULARI UZUN SÜRDÜ

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan toplam 122 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından 6 ve 7 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'ne gönderildiler. İlk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyetteki sorguları saat 21.30'a kadar süren diğer 91 şüpheli ise önceki akşam adliyeye sevk edildi.



TUTUKLU SAYISI 46 OLDU

İş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ve Altan Saral'ın da aralarında bulunduğu 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Hakimlik sorguları dün sabah tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklandı. Üç gün içinde Sarallar operasyonu kapsamında toplam 46 şüpheli tutuklandı. 75 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

ÜNLÜLERİN İFADESİ ACAR'I IFŞA ETTİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye Güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in ifadesine başvurulmuştu. Erdal Acar'ın, Sarallar grubu üyesi olan koruma ekibiyle dolaştığı, aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getirdiği ortaya çıktı. Tanık ifadelerine göre Acar, tarafları dinliyor ve kimin haklı olduğuna kendisi karar veriyordu. Acar'ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler ise Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.

29 KİŞİNİN KAFASINA DEMİR YUMRUK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk' operasyonunda 29 şüphelinin tutuklandığını 95 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığını duyurdu. Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda, 'suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 3 ayrı suç örgütüne üye 124 kişi yakalandı. 29 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 95 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.