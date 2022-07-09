İslam düşmanı Geert Wilders yine nefret kustu! Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım

İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza attı.

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Wilders'ın skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Wilders'a ateş püskürdü. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda "Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Müslümanlara karşı nefret kustu", "İslam düşmanı Wilders'tan yeni skandal" gibi ifadeler yer aldı.

SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.