Japonya eski Basbakanı suikast sonucu öldürüldü

JAponya eski Başbakan Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan Abe, helikopterle hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalandı. Saldırganın Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olduğu öğrenildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Bu saldırı, demokrasimizin temeli olan seçimler sırasında gerçekleşen bir vahşet eylemidir ve kesinlikle affedilemez" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KINAMA VE TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.