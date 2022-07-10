Erdoğan çiftinden bayram mesajı: Kurbanlarımız kurtuluşa vesile olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan paylaşımında İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti.



'BAYRAM PAYLAŞMAKTIR'

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Emine Erdoğan mesajında, "Bayram, aile olmak, paylaşmak, hatırlanmaktır. Hürmettir bayram. En güzel duygulara sevdiklerimizle bir arada eriştiğimiz bir bayram diliyor, kurban ibadetlerimizin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

MUĞLA'DA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı. Marmaris'in Okluk Koyu'nda bulunan yazlık konutunda kılınan bayram namazının ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı. Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.