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Hüznün adresi şehitlikler

10.7.2022

Hüznün adresi şehitlikler
Kurban Bayramı dolayısıyla yurt genelinde şehitlikler ziyaret akınına uğradı. Genç yaşta toprağa verdikleri evlatlarının kabrini ziyaret edenler duygu dolu anlar yaşadı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı.
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