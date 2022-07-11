2 yıl aradan sonra yüz yüze ilk bayramlaşma

AK Parti heyeti Kurban Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, HÜDA-Par, SP, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile yüz yüze bayramlaştı.



GÜNDEME DAİR SOHBETLER

SİYASİ partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi. Bayramlaşma programı sıcak ortamda gerçekleşti. Parti temsilcileri koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze bayramlaşma programının gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayramlaşma programında çay, çikolata ikram edildi, gündeme dair sohbetler, espriler yapıldı. Zengin, bayramlaşmaya gelen heyetlere Tokat'tan getirdiği meşhur nohut mayalı Tokat çöreği ikram etti.

BARIŞ VE HUZUR TEMENNİSİ

İlk bayramlaşma CHP heyeti ile gerçekleşti. Ziyarette her iki parti temsilcileri barışın, huzurun hakim olduğu, savaşların son bulduğu bir dünya diledi. MHP heyetinin ziyaretinde ise 2023 seçimlerinin önemi konuşuldu. HÜDA PAR, AK Parti'yi Genel Sekreter Şehzade Demir'in başkanlığındaki heyetle ziyaret etti.



ETKİN MUHALEFET YOK

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, "Günü birlik değil temel yapıcı söylemlerle muhalefet edilmeli. Muhalefetin de eksiği olabilir. Oy oranlarında da etkin muhalefet olmadığı görülüyor" diye konuştu. Demokrat Parti heyeti ile bayramlaşma sırasında 6'lı masa, EYT, nafaka, hayat pahalılığı ve göç sorunu ele alındı. BBP de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in başkanlığındaki heyetle AK Parti'yi ziyaret etti.



■ FATMA GÖKSU (ANKARA)