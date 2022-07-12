Adalet Bakanlığı’ndan AİHM’e Kavala tepkisi: Tarafsızlığınız tartışılacak

ADALET Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala dosyasını öne çekmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır" denildi.

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