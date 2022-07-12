Bu ancak komedi filminde olur

İstanbul sel felaketiyle boğuşurken tatile çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na her kesimden tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul ve Ankara için günler öncesinden şiddetli sağanak yağış uyarısı yapılıyordu. Etkisini gösteren sağanak yağış özellikle İstanbul'un Esenyurt ilçesinden büyük hasarlara neden oldu. Evleri ve iş yerlerini su bastı vatandaşlar büyük çaresizlik içerisinde kaldı.





GÖZLER ONU ARADI AMA YOKTU

Bu sırada gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı ancak onu kimse göremedi. Çalışmaları şehir dışından takip ettiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaşanan felaketleri de tatilde karşılayan Ekrem İmamoğlu'nun bu felakette de tatilini kesip İstanbul'a dönmemesine tepki gösteren isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.



'YİNE TATİLDEYMİŞ MESELA DEDİM'

Yaşananların sadece komedi filminde olacağını söyleyen Şahan Gökbakar, şunları yazdı: "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş mesela' deyip kahkaha attım. O da 'evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu.. Sinir bozucu ya!"