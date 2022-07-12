İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramı ile ilgili "Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıldönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" paylaşımında bulundu.





"TOPRAĞA GÖMÜLEN VİCDAN VE MERHAMETTİ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 27. yıldönümüne ilişkin, "Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız" dedi. Emine Erdoğan, Srebrenitsa katilamı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa'da 27 yıl önce toprağa gömülen insanlık, vicdan ve merhametti. Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız. Soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.





50 KURBAN TOPRAĞA VERİLDİ

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha dün toprağa verildi. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 kurban için dün öğleden sonra cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 27'nci yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic, en yaşlısı ise 59 yaşındaki Husejin Krdzic.

HER YERDE KATLİAM VARDI

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti.



SAYI 6 BİN 721'E YÜKSELDİ

Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

HEYET BOSNA'DA ANDI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyet, Srebrenitsa'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Törende, soykırım kurbanları anıldı, geride kalan kederli yakınlarına ve Boşnaklara Türk milletinin taziyeleri iletildi. Kurtulmuş, savaş zamanı BM tarafından üs olarak kullanılan ve Boşnak sivillerin bulunduğu eski akü fabrikasını gezdi, anı defterini imzaladı. Kurtulmuş, ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile de bir araya geldi.

■ FATMA GÖKSU