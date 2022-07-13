Dünyanın gözü İstanbul’da olacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, yaşanan süreçte dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'de olacak. Daha önce iki ülkenin bakanlarının ilk kez bir araya gelmesiyle önemli bir rol oynayan Türkiye, bu kez de tahıl krizinin çözümünde kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yolu ile sevkine ilişkin İstanbul'da görüşmeler yapılacağını açıkladı. Bakan Akar, "Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.



'OLUMLU GELİŞMELER'

Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı. Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini ifade eden Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.





BİR UZLAŞMA ÇIKABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev, tarafların İstanbul'da konuyu ele alacaklarını belirtti. Ilyichev, "Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi. Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için özel olarak koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" diye konuştu. Yapılan ılımlı açıklamalar neticesinde, İstanbul'daki zirvede önemli bir yol kat edilmesi ve uzlaşıya varılması da beklentiler arasında.



ERDOĞAN, PUTİN VE REİSİ İLE TAHRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu. Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde" ifadelerini kullandı.