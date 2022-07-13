Tuba Torun eşinin özrünü kabul etti

Eski eşiyle olan ses kayıtları paylaşılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun "50 kişiyle yattı, ben ona babalık yaptım" dediği yeni eşi Tuba Torun, eşinin özrünü kabul ettiğini açıkladı. Paylaşımın yayılmasından sonra hastaneye kaldırılan Tuba Torun, Aykut Erdoğdu ile birlikte CHP'den istifa etmişti. Torun, Türkiye'nin gündemine gelen skandalın ardından ilk kez açıklama yaptı.



'ONUN YANINDA OLDUM'

AYKUT Erdoğdu'nun kendisinden özür dilediğini ifade eden Torun, "Özel hayatımıza ilişkin suç teşkil eden kayıtların ortaya çıkmasıyla en az %60'ının bot hesap olduğu yorumlar denizinde canlı canlı boğulduk. Bu esnada destek olan, anlayan, savunan sayısız insan da oldu. Öncelikle onlara hepimiz adına çok teşekkür ederim; çünkü çok kez deneyimledim ki, dünya gemisini nefret saçanların kirli dilleri değil, aklı başında insanların sessiz kalması batırıyor. Kayıtların ortaya çıktığı ilk andan itibaren eşimin yanında oldum. Özrünü kabul ettim" ifadelerini kullandı.

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