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Haberler Gündem 2022 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

2022 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Tam 3 milyon 243 bin 425 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde tamamlandı. Üniversiteye girme hayali olan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar sorgulamayı Aday İşlemleri Sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden yapabilecekler. İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar ve ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası...

14.07.2022, 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 12:55

2022 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.


ÖSYM SONUÇ AÇIKLANMA SİSTEMİ

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