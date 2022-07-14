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Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Batı Trakya’da Türk azınlığının ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, Batı Trakya halkına da başsağlığı diledi.

14.07.2022, 14:03

Başkan Erdoğan’dan Ahmet Mete için taziye mesajı

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

Mete'nin vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda, "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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