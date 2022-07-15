Başkan Erdoğan, 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydan’ında milletle buluşuyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, Saraçhane Meydanı'nda başladı. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tören alanına geldi. Anma programı, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan 252 kişi için Kur'an-ı Kerim okunarak başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından Başkanı Erdoğan halka sesleniyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, MHP kıymetli genel başkanı, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Geride bıraktığımız Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimden milletimize ve tüm insanlığa hayır, sağlık ve esenlikle nice bayramlar nasip etmesini diliyorum.

"252 KARDEŞİMİZ ŞEHADETLE ŞEREFLENDİ"

Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıldönümü. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitler sevgililer sevgilisi, peygamber efendimize komşular. Biliyoruz ki, rabbim şehitlerimizi sevgili habibinin sancağı altında şereflendirsin.

Bizi de onlarla beraber şerefyab etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçak, helikopter, tank, silahlarıyla karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum.

"HAMDOLSUN BU DEFA YİNE BAŞARAMADILAR"

Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır.

Bu millet bu tür destanları yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. 2 asırdır ayağa kalkmak istediği dönemde milleti savaş, bozgunculuk, darbe, vesayet, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar.

Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

"ONLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERABER YÜRÜYORLAR"

Şimdi 6'lı masaları var değil mi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber elele omuz omuza yürüyorlar.

Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan harbiyle üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale zaferiyle dağıtan milletimiz, milli mücadelede şanla şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti.

"15 TEMMUZ GECESİ DOSTA, DÜŞMANA İSPATLADIK"

Son devletimiz Cumhuriyetimizin milli iradenin üstünde payidar olacağına 85 milyon 15 Temmuz gecesi dosta, düşmana ispatladık. Cumhur İttifakı olarak o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Şu karşımdaki topluluğa bakarak ne diyoruz; Türkiye aşkına, bir kez daha ya Allah bismillah, Allahuekber diyerek.

TÖREN BAŞLADI

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu.

Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.

Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi.

Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.

Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip etti.

PROGRAMA BAHÇELİ DE KATILDI

Anma programına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNUNDU

Program kapsamında Saraçhane'de 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunundu.