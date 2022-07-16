Başkan Erdoğan millete seslendi: Yuları gavurun elinde olan hainin gerçek yüzü görüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda halka seslendi. "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler" diyen Erdoğan, "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Muhalefetin 6'lı masasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar" dedi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:





MİLLETİMİZ DESTAN YAZDI

Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıldönümü. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde toplam 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerimiz hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitler sevgililer sevgilisi, peygamber efendimize komşular. Biliyoruz ki, rabbim şehitlerimizi sevgili habibinin sancağı altında şereflendirsin. Bizi de onlarla beraber şerefyab etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçak, helikopter, tank, silahlarıyla karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır.





6'LI MASADA ŞEHİT YOK

Şimdi 6'lı masaları var değil mi bunların? Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber elele omuz omuza yürüyorlar. Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan harbiyle üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale zaferiyle dağıtan milletimiz, milli mücadelede şanla şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti. Şu Saraçhane meydanında tüm gönülleri titretiyorsak, 15 Temmuz kıyamı sayesindedir. Ben bu tabloyu görünce gençlik yıllarımı hatırladım. Gençlik yıllarımda bu meydanda biz 29 Mayısları kutlardık. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki, darbecilere karşı direnmek üzere ev, işyerleri, mahallelerinden harekete geçenlerin tamamı şahadeti göze almıştı. Kadın, erkek, genç yaşlı demeden yola çıkmışlardı.





ONBİNLER TOPLANMIŞTI

Hani birisi de akşam 23.00'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. Haberim olsaydı ben de beklerdim diye haber veriyor. FETÖ'cülerin kontrolü altında oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Orada televizyon karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Kaçta? Saat biri birkaç dakika geçe. Ama onbinler oradaydı. Kadın, erkek, genç, yaşlı oradaydı. Allah sizlerden razı olsun. Orada buluşmanız işte bunların çanına ot tıkadı. TBMM'nin dili olsa da milletvekillerinin sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını, ölüme nasıl meydan okudukları anlatsa. Genelkurmay Başkanlığı'nın binalarının dili olsa da darbecilerin tank, tüfekle sürekli üzerlerine ateş ederken milletin asil evlatlarının onların karşısında nasıl korkusuzca durduğunu anlatsa. Gölbaşı Özel Harekat'ın dili olsa da alçakça bombalanan kahraman polislerimizin imanını anlatsa.





RABBİME HAMD OLSUN

15 Temmuz gecesi gördük ki, yuları gavurun elinde olan hainin büründüğü kisve ne olursa olsun, gün doğduğunda gerçek yüzü mutlaka ortaya çıkmaktadır. Gördük ki, asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. Atalarımız böyle demiş. Rabbime beni, bizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için binlerce kez hamd ediyorum. Rabbime bizlere böyle bir millete hizmet etme imkanı verdiği için binlerce kez hamd ediyorum.

KYK BURSLARIYLA ILGILI AÇIKLAMA

Küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış diyor ki, üniversiteli gençlerimize, KYK ve onların burslarına faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz.