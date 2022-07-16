‘Gizli gündeme yatırım yapanın oyununu bozarız’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Bahçeli açıklamasında, "Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir. Etrafımız bu kadar kuşatılmışken, siyasi kamplaşma en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır" dedi. Bahçeli sözlerine, "Gizli gündeme yatırım yapanların oyununu bozarız. Biz Türk Milletini yaşatmak konusunda and içmiş vatan sevdalılarıyız. Bu aziz vatandan başka yurdumuz yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım. Türkiye karşıtlarının cenderesine, dar boğaza direnelim" ifadelerini kullandı.

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