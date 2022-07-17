  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Demir Yumruk’ belgelerinin FETÖ’ye verilmesine inceleme

Demir Yumruk’ belgelerinin FETÖ’ye verilmesine inceleme

17.7.2022

‘Demir Yumruk’ belgelerinin FETÖ’ye verilmesine inceleme
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk' operasyonu belge ve kararlarının FETÖ'ye servis edildiğinin belirlenmesi üzerine konunu araştırılması talimatını verdi. Soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiğinin belirlendiği belirtilen açıklamada, "Halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA