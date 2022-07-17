‘Demir Yumruk’ belgelerinin FETÖ’ye verilmesine inceleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk' operasyonu belge ve kararlarının FETÖ'ye servis edildiğinin belirlenmesi üzerine konunu araştırılması talimatını verdi. Soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiğinin belirlendiği belirtilen açıklamada, "Halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

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